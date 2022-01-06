الديمقراطية تنعى شهيدي نابلس ورام الله وتدعو لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال





رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشهيدين بكير الحشاش الذي استشهد خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم بلاطة بمدينة نابلس، والشهيد مصطفى سلامة شهيد لقمة العيش بعد دهسه من مستوطن قرب حاجز إسرائيلي غرب رام الله. متوجهةً بتعازيها لجماهير شعبنا الفلسطيني ولعائلة وذوي الشهيدين.وأكدت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أن الجريمتين الجديدتين تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لافتةً إلى أن عمليات القتل والاعدامات اليومية أصبحت سياسة إسرائيلية يومية تمارسها قوات الاحتلال بقرار سياسي من خلال إصدار تعليمات متساهلة بشأن فتح النار والضغط على الزناد في استهداف الفلسطينيين.وشددت على أن مقاومة شعبنا لن تتوقف لا تحت ضغط الإعدامات والقتل اليومي للمواطنين، ولا الاعتقالات والاقتحامات للمسجد الأقصى والمدن والقرى والأحياء الفلسطينية، ولا عنف المستوطنين ولا الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا تهويد القدس ونهب أراضي المواطنين، بل ستتواصل وستتصاعد بكل الأشكال النضالية حتى رحيل الاحتلال وكنس قطعان مستوطنيه عن أرضنا وقدسنا.وأوضحت الجبهة أن استمرار المجابهة الشاملة والمستمرة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس وقطاع غزة هي تأكيد على حالة النهوض والاستعداد الشعبي الكفاحي العالي، داعية لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملاً باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) 2020، القادرة على تأطير الحركة الجماهيرية وتنظيمها ووضع آليات استنهاضها وشموليتها لإلحاق المزيد من الخسائر المادية والسياسية بدولة الاحتلال ورفع كلفة احتلالها لأرضنا وقدسنا لإجبارها على جر ذيول هزيمته وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.وختمت الجبهة بيانها مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما الإنسانية والقانونية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا وأرضنا من بطش وجرائم الاحتلال المتواصلة.