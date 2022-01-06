(حماس): يجب أن تُشكل جرائم المستوطنين ثورة عارمة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، أنه يجب تُشكل جرائم المستوطنين ثورة عارمة في الضفة الغربية، وأن تتحول دماء شهداء اليوم، إلى وقود لإشعال جذوة المقاومة، والنيران تحت أقدام الاحتلال وقطعان ومستوطنيه وتصعيد عمليات الدهس والطعن والاشتباكات معهم.وقال القانوع حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "دماء الشهداء لن تذهب هدراً وسيدفع الاحتلال وحكومته المتطرفة ثمن هذه الجرائم المتزايدة، وشعبنا لن يصمت على ذلك وسيبقى يناضل حتى وقف هذا السلوك الإرهابي وكنس الاحتلال عن أرضنا".وحيا أبناء الشعب الثائرين والمنتفضين في مختلف المناطق والمخيمات، داعياً لأوسع حالات الاشتباكات والمواجهات والتظاهرات الشعبية انتصاراً لدماء الشهداء