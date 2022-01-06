دولي

احتجاجات كازاخستان.. مقتل العشرات وروسيا ترسل قواتها "لحفظ السلام"

احتجاجات كازاخستان.. مقتل العشرات وروسيا ترسل قواتها "لحفظ السلام"
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان اليوم الخميس، حيث اشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسية بمدينة ألماتي كبرى مدن البلاد، ما أدلى لمقتل عشرات المتظاهرين بيد الشرطة.

وقال المتحدث باسم قوة الشرطة الكازاخستانية، إن: "القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة، مضيفاً أنه "تم القضاء على عشرات المهاجمين".

وبحسب وزارة الداخلية الكازاخستانية، فإن ثمانية من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلوا وجرح 317 آخرون، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المباني الإدارية تهاجم وتشعل حرائق فيها في ألماتي، إضافة لسرقة عشرات المتاجر، فيما تسمع طلقات من أسلحة آلية.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الخميس، إرسال قوة لحفظ السلام الجماعي إلى كازاخستان، "تلبية لطلب هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي بدأت أعمال الشغب فيها كحركة غضب في المقاطعات بسبب إلى ارتفاع أسعار الغاز".

موقف الولايات المتحدة

بدورها، دعت الولايات المتّحدة، أمس الأربعاء، السلطات في كازاخستان إلى ضبط النفس، معربة عن أملها في أن تجري التظاهرات بطريقة سلمية في الجمهورية السوفيتية السابقة، التي أعلنت حالة الطوارئ على كامل أراضيها.

كما نددت واشنطن، "بالادّعاءات المجنونة من جانب روسيا بشأن المسؤولية المفترضة للولايات المتحدة في أعمال الشغب، التي تهزّ كازاخستان"، مؤكّدة أنّ "هذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق وتفضح استراتيجية التضليل الروسية".

بدورها، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف وتعزيز الحوار، معربة عن قلقها بشأن تطورات الأحداث.


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