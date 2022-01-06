فرنسا تفرض غرامات مالية كبيرة على (جوجل) و(فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطنكشفت لجنة المعلوماتية والحريات حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، اليوم الخميس، عن فرضها غرامات مالية كبيرة على (جوجل) و(فيسبوك)، لتبلغ 150 مليون يورو وستين مليون يورو على التوالي، وذلك بسبب ملفاتها في مجال ملفات تعريف الارتباط، وأدواتها في التتبع الرقمي المستخدمة لأهداف الإعلانات.وعن المبلغ الذي فرض على جوجل هو أعلى من مئة مليون يورو دفعها أيضاً في كانون الأول/ديسمبرمن العام الماضي في قضية ملفات تعريف الارتباط، وفق (فرانس24).وقالت اللجنة : "إنها لاحظت أن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب لا تسمح برفض ملفات الارتباط بالبساطة نفسها التي يتم فيها قبولها".وأضافت: "أنها أمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا سيتوجب على كل شركة دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير".وتعد ملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة يتم تثبيتها بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف.كما تسمح خصوصاً بتتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات مخصصة لها تتعلق بمجالات اهتمامه.