بحر يهاتف زوجة الأسير أحمد سعدات





ووصف بحر، ما قامت به قوات الاحتلال بحق النائب المختطف سعدات بالجريمة النكراء مؤكدًا على رفضه التام لما تعرضت له العائلة من ترويع وبطش من قوات الاحتلال، معلناً تضامنه مع العائلة ووقوفه التام معها، ومنددًا بعنجهية وهمجية قوة الاحتلال مع أفراد العائلة.





بدورها شكرت زوجة المناضل سعدات، بحر على تضامنه مع العائلة ومبادرته بالاتصال عليها والاطمئنان على العائلة.





رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، زوجة النائب المختطف في سجون الاحتلال الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأدان اقتحام قوة غاشمة من الاحتلال لبيت العائلة والعبث بمحتوياته وترويع أفراد العائلة.