مركز فلسطين: حالات الاعتقال خلال 2021 هي الأعلى منذ 18 عاماً





وأكد أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه وارغامه على التسليم بشرعية الاحتلال، وكذلك وسيلة لاستنزاف طاقاته وتحطيم إرادته فقد طالت الاعتقالات كل بيت فلسطيني، ووصلت الى ما يقارب مليون حالة اعتقال منذ عام 1948.



وطاب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف التعدي على نصوص القوانين الإنسانية التي يخرقها الاحتلال بشكل مستمر من خلال الاعتقالات العشوائية، وحماية الشعب الفلسطيني من تلك السياسة التي تخطت كل الحدود وأصبحت سيفاً مسلطاً على رقبته وأداة من أدوات التنكيل والقمع اليومي.

واعتبر الأشقر أن هدف الاعتقالات بهذا الحجم الكبير والغير مسبوق ضد الفلسطينيين في الداخل هو لترهيب المواطنين وتخويفهم وبالتالي ردعهم عن المشاركة في هبات ومظاهرات ومستقبلاً، وهي في جزء منها لإشباع الرغبة الانتقامية للاحتلال، وخاصه مع مشاهد الهتافات المؤيدة للمقاومة ولقادتها والتي جعلت الاحتلال يعيد حساباته مرة أخرى.وكشف الأشقر أن حجم الاعتقالات التي نفذها الاحتلال خلال العام الماضي لم يحدث منذ عام 2003 حيث وصلت الاعتقالات خلالالعام 8000 حالة، بينما بلغت عام 2003 ما يقارب من 10 آلاف حالة اعتقال، وايضاً خلال عامي 2002، 2001 بلغت 10 آلاف حالة اعتقال لكل عام، ثم انخفضت خلال العام 2004 الى حوالي 5 آلاف حالة وخلال الأعوام التي تلتها لم تتجاوز نسبة الاعتقالات 7 آلاف حالة سوى خلال العام 2021.وأوضح الاشقر أن الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال أضحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وتخالف القواعد والضمانات التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين حسب اتفاقية جنيف الرابعة.