خرائط (جوجل) تقود لاعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية بعد 20 عاماً من الفرار

رام الله - دنيا الوطنساعدت خرائط غوغل الشرطة الإسبانية في إلقاء القبض على واحد من أخطر عناصر عصابات المافيا في إيطاليا، بعد أن ظل هارباً لنحو 20 عاماً.وأفادت وكالة (رويترز)، بأن صورة شارع على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يشبهه أمام متجر للفواكه، هي الخيط الأول الذي التقطته الشرطة لبدء تحقيق أعمق.بعد تحقيق على مدى عامين، اختفى أثر جيواتشينو جامينو (61) عاماً في مدينة جالاباجار قرب العاصمة الإسبانية مدريد، التي كان يعيش فيها باسم مزيف.وقال نيكولا ألتييرو، نائب مدير وحدة شرطة مكافحة عصابات المافيا في إيطاليا: "ساعدتنا الصورة في تأكيد (نتائج) التحقيق الذي كنا نجريه بالطرق التقليدية، والمطلوب جامينو محتجز حالياً في إسبانيا، وأن السلطات الإسبانية تأمل في إعادته لإيطاليا بنهاية شباط/ فبراير المقبل".يذكر أن جامينو، هو عضو في عصابة المافيا (ستيدا) في مدينة صقلية الإيطالية، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002، وفي 2003 حكم عليه بالسجن مدى الحياة لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.