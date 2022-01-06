مجمع عدوان الطبي يُقدم 29 ألف خدمة طبية خلال ديسمبر

رام الله - دنيا الوطنقدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 29 ألف و221 خدمة طبية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 8780 حالة للمواطنين منهم 3010 حالة من حملة التأمينات العسكرية و5770 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 5118 حالة مسجل منها 239 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 2130 طلب اشعة مختلفة.وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 17190 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 785 حالة منهم 440 عسكري و345 مدني.ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 193 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 409 حالة ولادة، وقدمت الخدمة ل 51 حالة في قسم الحضانة.فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 2760 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 117 حالة، وقدمت الخدمة 10 حالات بالعناية المركزة، فيما قدمت الخدمة ل 458 حالة في قسم العلاج الطبيعي خلال شهر ديسمبر من عام 2021م.يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.