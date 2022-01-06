رئيس العراق: أمن البلاد واستقراره عنصر لا غنى عنه في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس العراق برهم صالح، أمس الأربعاء، إن أمن العراق واستقراره عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة.وصرحت رئاسة الجمهورية في بيان لها: "إن صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".وأضاف الرئيس برهم صالح: "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف توتراتها ودعم مسارات الحوار والتلاقي".وشدد على أهمية الدور العراقي المحوري في ذلك، لافتا إلى أن أمن العراق واستقراره وسيادته عنصر لا غنى عنه لأمن واستقرار المنطقة.