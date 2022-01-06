فلسطين: ثلاث وفيات و286 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

وقالت الكيلة: "أن عدد الوفيات في فلسطين بلغت ثلاث وفيات و286 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 39، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 69، جنين 7، نابلس 30، طوباس 3، سلفيت 3، قلقيلية 3، الخليل 20، طولكرم 10، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 83".



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 37، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 54، جنين 22، نابلس 14، طوباس 15، سلفيت 0، قلقيلية 3، الخليل 37، طولكرم 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100".



وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



