دولي

بريطانيا: إلغاء فحص PCR قبل مغادرة المسافرين

بريطانيا: إلغاء فحص PCR قبل مغادرة المسافرين
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
كشف بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيتم إلغاء فحص PCR ما قبل المغادرة للمسافرين إلى إنجلترا، وذلك في ظل انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

كما وأعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى إنجلترا، لافتةً إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة، لن يضطر المسافرون الملقحون بالكامل القادمون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار PCR قبل السفر، وفق (روسيا اليوم).

ومن يوم الأحد المقبل، سيتم بدلا من إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني من الوصول، يمكنهم إجراء اختبار تدفق جانبي Lateral flow test.، كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول.

هذا وستصبح هذه التغييرات سارية المفعول بدءا من 11 كانون الثاني/ يناير وتنطبق في الوقت الحالي على إنجلترا فقط.

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