(المقاومة الشعبية) تعقّب على استشهاد باكير حشاش ومصطفى فلنة بالضفة



وأكدت المقاومة الشعبية، أن اقتحامات الاحتلال لم تعد نزهة كسابق الأيام بل هناك جيل مجاهد يدافع ويقدم الدماء رخيصة للدفاع عن دينه وأرضه وعرضه ويرفض كل السياسات الانهزامية والتنسيقية مع الاحتلال.



وأضاف "ان ما يقوم به المغتصبين من عمليات الاجرام والقتل لأبناء شعبنا سيكون نار وبركان يحرقهم وينهي وجودهم من أرضنا فلسطين كل فلسطين".



ودعت حركة (المقاومة الشعبية) الشباب الثائر في الضفة المحتلة والداخل المحتل لتصعيد الانتفاضة ونقاط الاشتباك مع الاحتلال بشتى الوسائل الممكنة.





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، الشهيدين باكير محمد حشاش (21عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس، الذي قضى شهيداً عقب تصديه لقوات الاحتلال، ومصطفى ياسين فلنة (25 عاماً) من قرية صفا برام الله، الذي استشهد إثر دهسه من قبل مستوطن مجرم.