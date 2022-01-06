قطر تُعلق على احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل اليمن



وكان التحالف العربي، اتهم يوم الاثنين الماضي، الحوثيين بخطف ترفع علم الإمارات، مؤكداً أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".



من جهتها، عرضت جماعة (أنصار الله)، في مؤتمر صحفي، صوراً قالت: "إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية"، محذرة أن لديها "الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي".





رام الله - دنيا الوطنأعربت دولة قطر عن إدانتها لاحتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي الجمهورية اليمنية، داعيةً إلى الإفراج فوراً عن السفينة وطاقمها.وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الخميس "رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية".وشدد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.