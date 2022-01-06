هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل حرمان الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان من العلاج





وحمّلت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة

عن حياة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال والذي يبلغ عددهم 600 أسير، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسّرطان، و(14) أسيراً على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، وطالبت بضرورة الافراج عنهم وإنقاذ حياتهم.





رام الله - دنيا الوطنواصلت إدارة سجن "عوفر" حرمان الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان، من تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية الصعبة والمقلقة.وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، أن الأسير معطان مصاب بسرطان القولون والغدد، وقبل اعتقاله خضع لعدة عمليات جراحية معقدة تم خلالها استئصال جزء من القولون، وخضع لجلسات علاج كيميائي أثرت على حالته وأدت إلى إصابته بديسكات في ظهره.وأضافت أن وضع الأسير معطان يستدعي المتابعة الحثيثة وإجراء الفحوصات الدورية، خوفاً من انتشار المرض مجدداً.وأشارت الهيئة أن إدارة "عوفر" تتعمد إهمال وضعه وتماطل بعرضه على طبيب أورام مختص، كما لم تقم بتزويده بالأدوية اللازمة لحالته.من الجدير ذكره أن الأسير معطان (49 عاماً) من قرية برقة قضاء مدينة رام الله، وهو أسير سابق قضى 9 سنوات داخل سجون الاحتلال، واعتقل مجدداً بتاريخ 25/10/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.