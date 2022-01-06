الشعبيّة تنعى شهيدي الضفة: جرائم الاحتلال تستدعي الرد الموحّد

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الشهيدين باكير محمد حشاش (21)عاماً من مُخيّم بلاطة في نابلس، والذي استشهد خلال اشتباكٍ مسلّح أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت المُخيّم، وشهيد لقمة العيش مصطفى ياسين فلنة (25) عاماً من قرية صفا برام الله، والذي ارتقى إثر دهسه من قبل مستوطن فاشي.وشدّدت الجبهة في بيان لها، على أنّ تصاعد جرائم الاحتلال يجب أن تشكّل حافزاً للجميع للمضي بدون استكانة لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.وأكدت الجبهة أنّ الرد على هذه الجرائم يتطلب توحيد طاقات شعبنا الكفاحية والسياسية والدبلوماسية لمواجهة فاشية الاحتلال على طريق إنهاء وجوده على أرضنا.وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتدخلٍ دولي عاجل لوقف الجرائم المنظمة المتصاعدة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني والتي اتخذت أساليب وأشكال متعددة في الأيام الأخيرة.