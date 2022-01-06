السعودية وبريطانيا تجتمعان لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية



وتضمن خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وخاصة في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وفق (واس).



وحضر الاجتماع كل من خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري وزير الدفاع اللواء طلال العتيبي.



ومن الجانب البريطاني حضر كل من السفير لدى المملكة نيل كرمبتون، وكبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط جوي سامبسون والملحق العسكري باتريك أودونالد، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية ريتشارد بيرثون والسكرتير الخاص وزير الدفاع ديفيد مورجان.









رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع البريطاني بين والاس.