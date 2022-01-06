"هيئة الأسرى" تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير معتصم الرداد

واختتمت الهيئة في تقريرها أن الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإجرامية يعانون من أوضاع صحية خطيرة للغاية في ظل إهمال طبي متعمد أضافة الى اقسى انواع التعذيب النفسي والجسدي.





رام الله - دنيا الوطنوثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته، صباح اليوم الخميس، حالة تعتبر من أخطر الحالات المرضية الموجودة داخل ما يسمى بعيادة "سجن الرملة "، وهي حالة الاسير معتصم رداد (38 عاما) من بلدة صيدا/ طولكرم والذي اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.وتابعت الهيئة أن "الأسير الرداد يعاني من عدة أمراض منها التهابات في الأمعاء، ويتناول عشرات من الحبوب والأدوية يوميا خاصة حقن (الريميكيد) التي مدتها 4 ساعات وحقن الكورتزون، كما يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتسارع في دقات القلب، ومن هشاشة العظام، ومشاكل في الأعصاب، وفي الآونة الأخيرة يعاني الأسير من نقص حاد في الدم فقد وصلت نسبة دمه إلى 8-9 الامر الذي ادى الى انخفاض وزنه ليصبح وزنه 54 كيلو.