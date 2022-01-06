تحتضنها بغداد.. جولة حوار خامسة مرتقبة بين السعودية وإيران

رام الله - دنيا الوطنأكد إيران مسجدي، السفير الإيراني لدى العراق، أن بغداد ستحتضن الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض، لافتاً إلى أن "هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع إيران مع السعودية".وكان حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قال: "إن إيران تعمل حالياً على تحديد موعد التفاوض مع السعودية وتعمل على تحضيرات الجولة الجديدة من المفاوضات معهاً"، مؤكدا أنه "لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الأعمال".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الخارجية الإيرانية، أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد، لافتة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمضي قدماً.وفي وقت سابق أيضاً، قال وزير الخارجية الإيراني: "إن السعودية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين للإقامة في المملكة، في علامة جديدة على تحسن العلاقات المقطوعة بين البلدين".