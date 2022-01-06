مصرع 11 شخصاً وإصابة 23 آخرين بسبب غزارة الثلوج في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنتسبب غزارة سقوط الثلوج، إلى مصرع 11 شخصًا وإصابة 23 آخرون؛ وذلك لسقوطها على مناطق متفرقة من أفغانستان.وبحسب وكالة أنباء (بختار) الأفغانية عن مسؤولين حكوميين، اليوم الخميس، قائلاً: "إن 90% من أراضي البلاد شهدت تساقط ثلوج أو أمطار أدت إلى سقوط ضحايا وخسائر مالية، إلى جانب عدد القتلى".وبدورها، أكدت وزارة إدارة الكوارث التابعة لحكومة (طالبان) إنقاذ عشرات الركاب الذين تقطعت بهم السبل في الفيضانات.يشار إلى أن تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة في أفغانستان، تسببت في انسداد العديد من الطرق السريعة وتعطيل الرحلات الجوية إلى مطار كابول الدولي.