شؤون فلسطينية

وفد من مركزية (فتح) برئاسة الرجوب يصل دمشق اليوم

وفد من مركزية (فتح) برئاسة الرجوب يصل دمشق اليوم
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
أكد سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وسفير فلسطين لدى سوريا، إنه من المقرر وصول وفد من مركزية فتح برئاسة جبريل الرجوب، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال الرفاعي في حديثٍ لإذاعة (صوت فلسطين): "هذه الزيارة لها أكثر من محور، الأول حضور المهرجان المركزي لإحياء ذكرى انطلاقة الحركة الـ57  في مخيم اليرموك، وسيكون للرجوب الكلمة الأساسية في هذا المهرجان".

وأضاف: "أن المحور الثاني هو تسليم رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره السوري بشار الأسد حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية، وسيكون عبر لقاء المسؤولين السوريين وعلى رأسهم وزير الخارجية السوري فيصل مقداد".

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