اليابان: إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية محلية بسبب الثلوج الكثيفة





ودعت الأرصاد الجوية، السائقين والمارة لتوخي الحذر بسبب خطر تكوين قشرة جليدية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم)







رام الله - دنيا الوطنألغيت في اليابان، اليوم الخميس، أكثر من 60 رحلة جوية داخلية بسبب الهطول الكثيف للثلوج في العاصمة طوكيو، كما تتساقط الثلوج بغزارة في عدد من المناطق بشرق اليابان، بما فيها محافظتا شيزوكا وكاناغاوا.وقالت الأرصاد الجوية المحلية: "إن درجة الحرارة في طوكيو لا تزال عند مستوى الصفر، لكنها قد تنخفض إلى درجتين تحت الصفر، في حين قد تبلغ كثافة الثلوج نحو 5 سنتمترات".