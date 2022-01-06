شؤون فلسطينية

"المركز" يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"المركز" يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز (حماية) لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي للجم الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المستمرة والممنهجه لقواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل الحثيث من أجل توفير الحماية للشعب
الفلسطيني.

فبحسب متابعة المركز فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس الموافق 06/01/2022 حملة مداهمات لمدن وقرى فلسطينية في الضفة المحتلة اعتقلت خلالها "21" مواطن من بينهم أسرى محررين، وطلاب، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ففي قرية دير نظام غرب مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال الحربي منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمقتنياتها واحتجاز الأهالي والتحقيق مع الشبان، واعتقلت عشرة مواطنين وهم: سامح أحمد التميمي، أمين أحمد التميمي، بكر عبد الخالق التميمي، معاذ أحمد التميمي، جهاد محمد التميمي، محمود يونس التميمي، حسن عبد الحليم التميمي، رامي محمد التميمي، داود حبوب، سعيد شلباية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الحربي بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، واعتقلت أربعة مواطنين وهم :محمود عبد الرحمن أبو ريدة، نعمان عبد الحميد حسن ، براء نعمان حسن، عاصم فوزي حسن، فيما اقتحمت تلك القوات منطقة بلاطة البلد شرق نابلس واعتقلت المواطن: "محمد سلامة"، وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: وليد المزين، نور حاتم قفيشة، صهيب الشقدام، بينما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن: هادي أبو العز، من مدينة جنين ، هذا واعتقلت قوات الاحتلال الحربي المواطن: عودة أحمد عسكر، من مدينة القدس ، كما واعتقلت أُبي الأمير ، من مدينة طوباس.

و جدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لسياسة المداهمات والاعتقالات اليومية التي تنتهجها قوات الاحتلال الحربي وغدت روتين يومي تهدف من خلالها للتضييق على الفلسطينيين و إجبارهم على ترك أراضيهم وممتلكاتهم، فإنه يؤكد أن سلوك قوات الاحتلال يمثل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، ويرقى ليشكل جريمة دولية وفقاً لأحكام نظام روما.

و طالب المجتمع الدولي بالسعي الحثيث والعمل الجاد من أجل توفير الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما ويدعو المجتمع الدولي لتفعيل آليات القانون الدولي و اتخاذ خطوات جادة في إطار الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

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