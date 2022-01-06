السعودية: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام لمواجهة (كورونا)

وقال رائد بن نافع العبدلي، مساعد المدير العام للمرافق الخارجية : "إن تركيب ملصقات التباعد الجسدي بالمرافق الخارجية يأتي ضمن جهود الرئاسة نحو رفع مستوى الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام؛ لضمان سلامة وصحة زائريه وقاصديه، ووقايتهم من فيروس كورونا"، وفق (واس).وشدد العبدلي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر خلال وجودهم بالمرافق الخارجية للرئاسة، والتعاون مع منسوبي الأمن بالمرافق الخارجية؛ وذلك للمساهمة في تكامل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.