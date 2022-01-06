شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالأقصى والاحتلال يعتقل "خويص"

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالأقصى والاحتلال يعتقل "خويص"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بينما اعتقلت قوات الاحتلال سيدتين
مقدسيتين بينهم المرابطة خديجة خويص.

وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال المرابطة خديجة خويص برفقة سيدة أخرى من مصلى باب الرحمة بالقدس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتادت السيدتين إلى أحد مراكزها في باب "الأسباط".

ومنذ بداية عملها في مصاطب العلم داخل الأقصى عام 2014 لم تسلم المرابطة خويص من الإبعادات المتكررة، والتي تتراوح بين
أسبوع و15 يوما إلى شهر و6 أشهر، بموجب قرارات صدرت عن شرطة ومحاكم الاحتلال.

كما اعتقلت لدى الاحتلال 28 مرة ومنعت لأكثر من 4 سنوات من السفر، وحُرمتُ من التأمين الصحي لأكثر من 3 سنوات بمزاعم
واهية.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

ومساء أمس الأربعاء، أطلق نشطاء فلسطينيون، دعوات لإحياء صلاة فجر الجمعة الأولى من العام الجديد في المسجد الأقصى
المبارك.

وحث النشطاء الجمهور الفلسطيني على المشاركة الجماعية الواسعة في أداء صلاة الفجر، للتأكيد على أن المسجد الأقصى كان وسيبقى دائمًا عنوان الثوابت.

وحثوا على وجوب الرباط الدائم فيه لإفشال مخططات الاحتلال لمحاولة سلخه عن هويته العربية والإسلامية.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في
عام 2019.

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