وصول موكب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس إلى بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطنوصل إلى مدينة بيت لحم قادماً من مدينة القدس،موكب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الديار المقدسة والأردن.ويشارك الأب شمعون، في قداس منتصف الليل، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الشرقي، نيابة عن النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الديار المقدسة والأردن، جبرئيل دحو، بسبب تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد،وزيرة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، ومحافظ بيت لحم، ونائب رئيس بلدية بيت لحم، ورئسا بلديتي بيت جالا نيقولا خميس، وبيت ساحور جهاد خير، ومدير عام شرطة محافظة بيت لحم، وممثلو الأجهزة الأمنية، وكاهن رعية السريان ووجهاء الكنيسة السريانية.وتوجه الموكب مترجلاً إلى كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس في بيت لحم، وترأس فيها صلاة خاصة، قبل أن يعود إلى نفس المسار الذي سلكه، ودخل كنيسة المهد، وتوجه إلى الجناح الخاص بالطائفة، استعدادا للمشاركة في قداس منتصف الليل.وقال الأب شمعون: "هذا اليوم مبارك نحتفل بكل سرور ونتسلح بالأمل والرجاء بأن يعم الأمن والأمان والسلام وأن يزول وباء _كورونا)".وأضاف: "بيت لحم اليوم جميلة يلفها الفرح وتظهر بصورة مشرقة والجميع يحمل معه رسالة المسيح".