دولي

توقيع معاهدة دفاعية "تاريخية" بين أستراليا واليابان

توقيع معاهدة دفاعية "تاريخية" بين أستراليا واليابان
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اليابان وأستراليا، اليوم الخميس، معاهدة وصفت ب"التاريخية" لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما، "ستساهم في الاستقرار الإقليمي بينما توسع الصين نفوذها العسكري والاقتصادي"، وفق قولهما.

ووصف سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي المعاهدة بأنها "تأكيد على التزام البلدين العمل معا لمواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها والمساهمة في تأمين واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وقال موريسون إن "هذه المعاهدة التاريخية ستؤمن  للمرة الأولى إطاراً واضحاً لزيادة العمل المشترك والتعاون بين قوتينا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأضاف أن "الشراكة تعكس قيمنا المشتركة والتزامنا بالديموقراطية وحقوق الإنسان ومصالحنا المشتركة في منطقة حرة ومنفتحة ومرنة للمحيطين الهندي والهادئ".

يشار إلى أن اليابان وأستراليا تشاركان مع الولايات المتحدة والهند في مجموعة غير رسمية تسمى (كواد) سعت في السنوات الأخيرة إلى بناء تحالف في مواجهة "التهديدات التي تشكلها الصين على الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهادئ"، على حد قول المجموعة.

ورداً على سؤال حول المعاهدة اليابانية الأسترالية ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، إن: "المبادلات والتعاون بين الدول يجب أن يفضي إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، بدلاً من استهداف أو تقويض مصالح طرف ثالث ". 

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