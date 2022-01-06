أول اختبار من نوعه هذا العام.. كوريا الشمالية تطلق صاروخ فرط صوتي





وتابعت: "أنّ التجربة عادت لتؤكد السيطرة على الطيران واستقرار الصاروخ في مرحلة الطيران النشط ولتقيّم أداء تقنية الحركة الجانبية الجديدة المطبّقة على الرأس الحربية الانزلاقية الفرط صوتية".



يعتبر الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس، سرعته تفوق سرعة الصوت، وأكثر قدرة على المناورة من الصاروخ العادي، مما يجعل اعتراضه أكثر صعوبة على أنظمة الدفاع التي تنفق الولايات المتحدة عليها مليارات الدولارات.







رام الله - دنيا الوطنكشفت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنّها اختبرت أمس تجربة على صاروخ فرط صوتي، وهو يعد أول تجربه من نوعه هذا العام في الدولة ذات السلاح النووي.وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "إنّ الصاروخ الذي أُطلق الأربعاء، حمل رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية وأصاب بدقّة هدفاً على بعد 700 كيلومتر".وأضافت الوكالة: "أن رأس الصاروخ أظهر قدرة جديدة، إذ يتحرك جانبيا لمسافة 120 كيلومترا بعد انفصاله عن منصة الإطلاق لضرب الهدف".