تنزانيا: مصرع عشرة أشخاص جراء غرق زورقهم قبالة سواحل زنجبار

رام الله - دنيا الوطنلقي عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، جراء غرق زورق لنقل الركاب في مياه الأرخبيل بالمحيط الهندي، وذلك بحسب ما أفادت به شرطة أرخبيل زنجبار التنزاني شبه المستقل.وقال قائد شرطة زنجبار ريتشارد مشومفو في تصريح: "إن المركب الذي لم يتضح بدقة عدد ركابه غرق الثلاثاء أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل".ولفت إلى أنه تمّ إنقاذ 15 راكبا آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين.وأضاف: "أن عمليات الإنقاذ مستمرة إلى أن نتأكد من أننا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه"، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص الذين عانوا على متن المركب مجهول.وأوضح أن المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا.