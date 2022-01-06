صحيفة إسرائيلية تطالب بإعادة النظر في قضية الإعتقال الإداري





وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنه يجب إعادة النظر في ملف الاعتقال الإداري خصوصاً بعد قضية الأسير أبو هواش، الذي كان مضربًا عن الطعام.





وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار إضرابه احتجاجاً على اعتقاله الإداري كاد أن يؤدي إلى تصعيد عسكري وجولة قتال جديدة مع (حماس) والجهاد بقطاع غزة.





وكانت إسرائيل قررت يوم أمس إطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش بعد 143 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد تهديد الفصائل الفلسطينية بالدخول في مواجهة عسكرية إذا استشهد الأسير بسبب إضرابه.

رام الله - دنيا الوطنانتقدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الليلة أمس الأربعاء، إقرار المنظومة الأمنية الإسرائيلية الموافقة على إطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش الشهر القادم، مطالبة بإعادة النظر في ملف الإعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.