شؤون فلسطينية

الكنائس المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

الكنائس المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم الخميس، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد، وتضم: الروم الأرثوذكس، ومطرانية السريان والاقباط والاحباش الأرثوذكس.

وقال نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا: "إن عيد الميلاد المجيد هو مناسبة انسانية واجتماعية ودينية عالمية نحتفل بها لنجدد في نفوسنا البهجة والفرح، رغم ما تعانيه مدينة بيت لحم جراء الاحتلال والوباء".

وحرصت الشرطة على تطبيق خطة امنية لتأمين الاحتفالات، ونشرت المئات من أفرادها، على المفارق والشوارع الرئيسة في مدينة بيت لحم، وفي ساحة المهد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال عبد الحليم جعافرة، مدير الاسعاف والطوارىء في الهلال الأحمر فرع بيت لحم، إنه: "تم نشر 50 متطوعاً مجهزين بحقائب اسعاف، وقسموا على 10 مجموعات، بدءا من دوار العمل الكاثوليكي، وشارعي راس افطيس والنجمة، ومسجد عمر بن الخطاب، وساحة المهد".

وأضاف أنه "تم تسخير ثلاث سيارات إسعاف وزعت قرب مدرسة تراسنطة، ومسجد عمر بن الخطاب في ساحة المهد، وساحة الأرمن".

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