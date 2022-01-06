تونس تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في دولة تونس ، أمس الأربعاء، حيث بلغت 17.26 بالمائة.وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إنه تم تسجيل 2302 إصابة جديدة من إجمالي 13335 تحليلا أنجز يوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي المصابين 733 ألفا و379 إصابة".وأضافت: "أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بسبب كورونا في البلاد إلى 25 ألفا و617 شخصا".كما تم تعافي 315 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 697 ألفا و537 شخصا.