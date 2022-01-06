"العربي لتنمية الموارد البشرية" يستقبل مدير عام سلطة الطيران المدني السوداني بالقاهرة





رام الله - دنيا الوطناستقبل المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية في مقر الإتحاد بالقاهرة فخر الدين عثمان أحمد المهدي مدير عام سلطة الطيران المدني بدولة السودان والوفد المرافق له السيدة جمال عبد الحفيظ مدير إدارة التدريب بسلطة الطيران المدني بالسودان والسيدة نهى خوجلي مدير إدارة المراجعة الداخلية بسلطة الطيران المدني بالسودان.ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ومؤسسات دولة السودان الشقيقةوقام المشاركون في الزيارة بتفقد إدارات ووحدات وأقسام التدريب بالاتحاد وأعرب الوفد السوداني بسعادتهم بالزيارة مشيدين بدور الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية الفعال في الإدارة وتنمية الموارد البشرية في الوطن العربي عبر مؤسساته الحكومية.