عربي

"العربي لتنمية الموارد البشرية" يستقبل مدير عام سلطة الطيران المدني السوداني بالقاهرة

"العربي لتنمية الموارد البشرية" يستقبل مدير عام سلطة الطيران المدني السوداني بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية في مقر الإتحاد بالقاهرة فخر الدين عثمان أحمد المهدي مدير عام سلطة الطيران المدني بدولة السودان والوفد المرافق له السيدة جمال عبد الحفيظ مدير إدارة التدريب بسلطة الطيران المدني بالسودان والسيدة نهى خوجلي مدير إدارة المراجعة الداخلية بسلطة الطيران المدني بالسودان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ومؤسسات دولة السودان الشقيقة
وقام المشاركون في الزيارة بتفقد إدارات ووحدات وأقسام التدريب بالاتحاد وأعرب الوفد السوداني بسعادتهم بالزيارة مشيدين بدور الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية الفعال في الإدارة وتنمية الموارد البشرية في الوطن العربي عبر مؤسساته الحكومية.

أخبار ذات صلة

تونس تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

بعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

مصر تسجل 27 حالة وفاة و803 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 27 حالة وفاة و803 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات: غداً الجمعة سيكون أول دوام رسمي في تاريخ البلاد

الإمارات: غداً الجمعة سيكون أول دوام رسمي في تاريخ البلاد

(سانا): قصف إسرائيلي يستهدف محيط قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي الغربي

(سانا): قصف إسرائيلي يستهدف محيط قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي الغربي

شاهد: قتلى وجرحى في حادث سير &#34;مروع&#34; في القاهرة

شاهد: قتلى وجرحى في حادث سير "مروع" في القاهرة

اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات لحماية الطائرات

اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات لحماية الطائرات

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالأقصى والاحتلال يعتقل &#34;خويص&#34;

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالأقصى والاحتلال يعتقل "خويص"

وصول موكب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس إلى بيت لحم

وصول موكب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس إلى بيت لحم

صحيفة إسرائيلية تطالب بإعادة النظر في قضية الإعتقال الإداري

صحيفة إسرائيلية تطالب بإعادة النظر في قضية الإعتقال الإداري

الكنائس المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

الكنائس المسيحية الشرقية تبدأ احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد

المطران حنا: نتمنى في الأعياد أن يصل صوت المسيحيين الفلسطينيين إلى كل مكان

المطران حنا: نتمنى في الأعياد أن يصل صوت المسيحيين الفلسطينيين إلى كل مكان

(العربيــــة الفلسطينيـــة): أبو هواش جسد ملحمة أسطورية لإرادة شعبنا

(العربيــــة الفلسطينيـــة): أبو هواش جسد ملحمة أسطورية لإرادة شعبنا

تضرر سيارات مستوطنين واستهداف مستوطَنة بـ&#34;المولوتوف&#34; جنوب الضفة

تضرر سيارات مستوطنين واستهداف مستوطَنة بـ"المولوتوف" جنوب الضفة

تضرر سيارات مستوطنين واستهداف مستوطَنة بـ&#34;المولوتوف&#34; جنوب الضفة

تضرر سيارات مستوطنين واستهداف مستوطَنة بـ"المولوتوف" جنوب الضفة

منوعات

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا نهائياً من نقابة المهن التمثيلية

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

هل تعود غادة عادل لعصمة زوجها السابق مجدي الهواري؟

&#34;انتي من مؤسسي الفن الحرام&#34;.. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

"انتي من مؤسسي الفن الحرام".. مي العيدان تشن هجوماً حادا على مايا دياب

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة أثناء مغادرته البلاد

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

ممثلة لبنانية تصاب بمتحور(أوميكرون).. وتحذر الجميع

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

عربي

تونس تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس تسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

بعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

مصر تسجل 27 حالة وفاة و803 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 27 حالة وفاة و803 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات: غداً الجمعة سيكون أول دوام رسمي في تاريخ البلاد

الإمارات: غداً الجمعة سيكون أول دوام رسمي في تاريخ البلاد