بعد قطيعة دامت ثلاثة أشهر.. الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجزائر، الأربعاء، عودة سفيرها لدى فرنسا عنتر داود إلى ممارسة مهامه ابتداءً من الخميس المقبل، وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجاً على تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون وصفت بالمسيئة للجزائريين.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبل السفير داود الذي سيعود لمواصلة أداء مهامه في باريس ابتداءً من غد".وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استدعاء داود للتشاور عقب تصريحات للرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي".واتهم ماكرون النظام الجزائري بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا، ليقرر تبون حظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي العامل بالساحل الأفريقي ضمن قوة برخان، في الأجواء الجزائرية، وهو قرار لم يعلن بعد رفعه.وفي العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة مفاجئة إلى الجزائر، وصفت بأنها "محاولة لحلحلة الأزمة بين البلدين".