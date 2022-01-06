مصر تسجل 27 حالة وفاة و803 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 803 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس (كورونا) في البلادوقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 389454 من ضمنهم 323913 حالة تم شفاؤها، و 21863 حالة وفاة".وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.