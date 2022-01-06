(العربيــــة الفلسطينيـــة): أبو هواش جسد ملحمة أسطورية لإرادة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبــهة العربية الفلسطينيــة بالاتفاق الذي ابرم مع الاحتلال، والقاضي بفك الأسير هشام أبو هواش اضرابه عن الطعام بعد 141 يوم، مسجلا خلالها ملحمة اسطورية في الصمود وصلابة الإرادة التي تجسد إصرار وإرادة الشعب الفلسطيني بأكمله.وأضافت الجبــهة :" إننا ونحن نهنئ الأسير محمد أبو هواش بانتصار إرادته على السجان الإسرائيلي، نسجل وقفة شموخ واعتزاز له ولعموم اسرانا الابطال في سجون الاحتلال بهذه الملاحم البطولية "، مشددة على " أنهم أكدوا عنوان الارادة الفلسطينية والاصرار على التمسك بالحقوق"، لافتة إلى " أنهم بذلوا اعظم التضحيات من اجل تحقيق اهدافنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".ودعت الجبـــهة إلى توحيد الجهد الوطني لدعم وإسناد أسرانا الأبطال ،واعتماد برنامج وطني يعتمد على الفعل الشعبي كأساس تشارك فيه كافة المستويات الرسمية والشعبية ، متابعة :" والانطلاق بحملة دبلوماسية وإعلامية وقانونية لكشف انتهاكات إسرائيل بحق أسرانا الأبطال"، مطالبة بالتوجه للمحافل والمحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحقهم.