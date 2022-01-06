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دولي

إيقاف جميع الرحلات الجوية وخدمات البنوك والاتصالات في كازاخستان

إيقاف جميع الرحلات الجوية وخدمات البنوك والاتصالات في كازاخستان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقفت، صباح اليوم الخميس، جميع الرحلات الجوية في مطار  كازاخستا فقد ألغيت حتى الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، إضافة إلى توقف مؤقت لخدمة الانترنت وعمل البنوك والبورصات.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية، فإنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى الساعة 12 ظهرا (9.00 بتوقيت موسكو) في مطار نور سلطان، وهذه رحلات تتجه إلى ألما آتا وسيمي وبيتروبافلوفسك وأكتوبي وتركستان وموسكو.

من جانب آخر، أشارت وسائل الإعلام أنه تم تعليق عمل البنوك والبورصات في كازاخستان مؤقتا، وسط احتجاجات في البلاد، وفق تقرير صادر من البنك الوطني.

كما ذكرت المصادر أن خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت متوقفة حاليا في أكبر مدن البلاد.

الجدير ذكره، أن كازاخستان فرضت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التي رافقتها بسبب الاحتجاجات على مضاعفة أسعار الغاز.

بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

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