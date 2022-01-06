الخارجية تدين المخططات الاستيطانية الجديدة في القدس وتعتبرها تدميرا لفرص إعادة بناء الثقة





وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتعتبرها تصعيدا خطيرا على مستقبل مدينة القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية، والقضاء على اية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتدميرا إسرائيليا ممنهجا لفرص إعادة بناء الثقة بين الجانبين.





وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الامريكية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف الى إجراءات عملية وافعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال واجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.



أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، وتعتبرها امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.