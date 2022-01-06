هنية يهاتف زوجة الأسير أحمد سعدات

رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زوجة الأسير الفلسطيني أحمد سعدات بعد قيام قوات الاحتلال باقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته.وأدان هنية فعل قوات الاحتلال، واعتبره جريمة بحق الأسير وعائلته، وأكد رفضه التام لما تعرضت له عائلة الأسير.وأكد رئيس الحركة تضامنه مع العائلة، ورفض الحركة لمثل هذه الاعتداءات، ووقوفها التام مع الأسير وعائلته الكريمة التي تعد من رموز النضال الفلسطيني.خدمة إخبارية فلسطينيةHurrya News, Ramallah, Ramallah, Ramallah, Palestine 90632, PALESTINE, STATE OFUnsubscribe | Change Subscriber Options