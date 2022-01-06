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شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، المو افق 6 كانون الثاني/يناير 2022،  حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية طالت 19 مواطناً فلسطينياً.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس واعتقلت الشاب محمد سلامة من بلدة بلاطة، فيما داهموا بلدة قصرة جنوباً واعتقلوا كلا من نعمان عبد الحميد حسن ونجله براء حسن، ومحمود عبد الرحمن أبو ريدة وعاصم فوزي حسن وذلك عقب مداهمة منازلهم.

وفي مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، تم اعتقال الشاب أبي الأمير، فيما اعتقل الشاب هادي أبو العز على حاجز دوتان العسكري غرب جنين.

أما في بلدة دير نظام غرب رام الله، فشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ثمانية شبان هم سامح احمد أمين التميمي ومعاذ أحمد حسين التميمي وأمين أحمد أمين التميمي وبكر عبد الخالق فرج التميمي وجهاد محمد حسين التميمي ومحمود يونس محمود التميمي وحسن عبد الحليم حسن التميمي ورامي "محمد يحيى" عبد الرحمن التميمي.

وفي محافظة الخليل، اعتقل الجنود الأسير المحرر الدكتور وليد المزين من مخيم العروب شمالاً؛ والشاب نور حاتم قفيشة من المدينة والشاب صهيب الشقدام من بيت أمر شمالاً، فيما تم اعتقال الشاب عودة أحمد عسكر من بلدة حزما شرق القدس.

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