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الإمارات: غداً الجمعة سيكون أول دوام رسمي في تاريخ البلاد

الإمارات: غداً الجمعة سيكون أول دوام رسمي في تاريخ البلاد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يكون غدٍ في دولة الإمارات أول يوم دوام حكومي في تاريخ البلاد، وذلك ضمن نظام عمل أسبوعي جديد.

تفاصيل العمل، يبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء الشارقة، مباشرة عملهم لمدة أربعة ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا، وفقا لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022، وفق (الخليج).

وفيما يتعلق بالمساجد، ستبدأ اعتبارا من غدٍ الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون عند الساعة 1:15 ظهرا طوال العام، وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري.

وسيتضمن نظام العمل الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وسيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية.

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