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شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شابين ويعتقل ثالث في مخيم الفارعة جنوب طوباس

الاحتلال يصيب شابين ويعتقل ثالث في مخيم الفارعة جنوب طوباس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الخميس، شابان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، واُعتقل ثالث خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية للوكالة الرسمية (وفا)، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم فجرا، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، قال  كمال بني عودة مدير نادي الأسير في طوباس: "إن الاحتلال اعتقل الشاب أُبي نبيل الأمير (٢١) عاماً، بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم وتفتيشه".

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