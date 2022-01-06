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شؤون فلسطينية

(حماس) تعلق على استشهاد الشاب بكير حشاش

(حماس) تعلق على استشهاد الشاب بكير حشاش
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد بكير حشاش (21) عاماً من مخيم بلاطة في نابلس، الذي ارتقى مقبلا غير مدبر، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي داهمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس.

وقالت الحركة: "ستبقى مقاومة الاحتلال وعنفوان الشباب الثائر في الضفة الغربية وفي القلب منها القدس المحتلة وفي كل أرجاء فلسطين شوكة في حلق هذا العدو الغاصب حتى إنهاء الاحتلال، وستظل قوافل الشهداء منارة تضيء لشعبنا الطريق نحو الحرية والاستقلال، وتطهير قدسنا وأقصانا ومقدساتنا من دنس الاحتلال ومستوطنيه الغاصبين".

واستشهد الشاب بكير حشاش، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن استشهاد الشاب حشاش.

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