دولي

جيش الاحتلال: إطلاق نار صوب "مشتبه بهم" عند الحدود السورية

جيش الاحتلال: إطلاق نار صوب "مشتبه بهم" عند الحدود السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ‏استطلاعات الجيش رصدت وخلال نشاط على الحدود السورية في ‎الجولان عدداً من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات.

وأضاف: بأن قوات الجيش قامت بإطلاق قنابل إنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن قوة تابعة لجيش الاحتلال، تعمل في منطقة جيب على الحدود السورية شرقي السياج الحدودي، رصدت مشتبه بهم اقتربوا منها، فأطلقت القوة نيران لإبعادهم، لم تقع إصابات.

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