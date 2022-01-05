جيش الاحتلال: إطلاق نار صوب "مشتبه بهم" عند الحدود السورية





وأضاف: بأن قوات الجيش قامت بإطلاق قنابل إنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية.





وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن قوة تابعة لجيش الاحتلال، تعمل في منطقة جيب على الحدود السورية شرقي السياج الحدودي، رصدت مشتبه بهم اقتربوا منها، فأطلقت القوة نيران لإبعادهم، لم تقع إصابات.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ‏استطلاعات الجيش رصدت وخلال نشاط على الحدود السورية في ‎الجولان عدداً من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات.