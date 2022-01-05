مباشر | لقاء مع دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

عربي

شاهد: قتلى وجرحى في حادث سير "مروع" في القاهرة

شاهد: قتلى وجرحى في حادث سير "مروع" في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، حادث تصادم مروع بين أكثر من 13 سيارة متنوعة ما بين نقل ثقيل ونقل خفيف ونقل ركاب وخاصة، مما أسفر عنه سقوط قتلى وجرحى.

الحادث وقع قرب مدينة 15 مايو أعلى الطريق الدائري الأوسطي القادم من القاهرة الجديدة باتجاه محافظة الفيوم جنوبا عند نفق الأوتوستراد، بحسب ما أكده مصدر أمني لموقع (سكاي نيوز عربية).

وقال شاهد عيان أحمد بكري (36 عاما)، ويعمل سائقا، إن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من جانب إحدى سيارات النقل الثقيل، التي تفاجأ قائدها بتوقف حركة المرور عند مدخل نفق الأوتوستراد فدهس السيارات المتوقفة وتبع ذلك اصطدام عدة سيارات أخرى لنفس السبب.

وحسب شاهد العيان الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الحادث نتج عنه قتلى وجرحى وتفحم بعض السيارات، فيما تهشمت سيارات أخرى تماما بجميع ركابها.

وأوضح أن أجهزة الأمن والدفاع المدني وكذلك سيارات الإسعاف انتقلت للتعامل مع الحادث.


أخبار ذات صلة

اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات لحماية الطائرات

اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات لحماية الطائرات

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية

مصر تسجل 19 حالة وفاة و769 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و769 إصابة جديدة بـ (كورونا)

العراق: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية

العراق: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية

الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريح حسن نصر الله عن السعودية

الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريح حسن نصر الله عن السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بقيمة 9 مليون يورو.. اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لدعم المناطق الصناعية

بقيمة 9 مليون يورو.. اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لدعم المناطق الصناعية

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات &#34;جمع الشمل&#34;

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات "جمع الشمل"

مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتقويض الوجود المسيحي بالقدس للترويج للعالم أن الصراع ديني

مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتقويض الوجود المسيحي بالقدس للترويج للعالم أن الصراع ديني

النخالة يهاتف زوجة الأسير هشام أبو هواش ويهنئها بانتصاره

النخالة يهاتف زوجة الأسير هشام أبو هواش ويهنئها بانتصاره

(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

منوعات

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

الحكم على أحمد فلوكس بالسجن لعامين ..لهذا السبب

الحكم على أحمد فلوكس بالسجن لعامين ..لهذا السبب

في أول لها.. ابنة روان بن حسين تصدم الجميع بجمالها

في أول لها.. ابنة روان بن حسين تصدم الجميع بجمالها

لأول مرة.. مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة

لأول مرة.. مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة

لطفي لبيب يعلق على شائعات اعتزاله التمثيل بطريقة ساخرة

لطفي لبيب يعلق على شائعات اعتزاله التمثيل بطريقة ساخرة

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

عربي

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية