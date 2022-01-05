والدة الجندي القناص المقتول: أخلوا ابني كالحيوان والمتحدث باسم الجيش يكذب

رام الله - دنيا الوطنهاجت نيتسا شموئيلي، والدة الجندي القناص الإسرائيلي بارئيل، الذي قتل في منطقة ملكة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، قبل عدة أشهر على يد شاب فلسطيني، الحكومة الإسرائيلية، على خلفية عدم اهتمامها بابنها وقت اصابته خلال الاحداث.وقالت شموئيلي: "لقد قاموا بإخلاء ابني كالحيوان، ولم يتصل بنا أي مسؤول في الجيش الإسرائيلي، والمتحدث باسم الجيش يكذب عبر وسائل الاعلام".وأضافت: "لماذا لم توفروا الحماية لإبني؟ لماذا لم تقوموا بإخلائه للمستشفى كبني آدم؟ لماذا لا توفرون الحماية للجنود؟ لماذا لم توفروا الحماية لأبنائنا؟ هذا عار".