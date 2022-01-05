دولي

(الغارديان): مقاطعة واسعة لمهرجان سيدني 2022 بسبب تمويل من إسرائيل

(الغارديان): مقاطعة واسعة لمهرجان سيدني 2022 بسبب تمويل من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (الغارديان) بأن أكثر من 20 مشاركا في مهرجان "سيدني 2022" أعلنوا مقاطعة المهرجان قبل 48 ساعة من ليلة الافتتاح، بسبب تمويل قدمته السفارة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الكوميدي توم بالاراد، ومسرح "بيلفوار سينت" المنتج لمسرحية النحاس الأسود، والسياسية السابقة عن نيوساوث ويلز، ميرديث بيرغمان، وفرقة الرقص ماروغيكو والمعلق يومي ستاينس، أعلنوا جميعا عدم مشاركتهم، وهم بعض من المشاركين الذين ألغوا فقراتهم أو أبعدوا أنفسهم، لينضموا إلى العدد المتزايد من المتضامنين والداعمين لفلسطين.

وفي الوقت ذاته، انسحبت جماعات فنية من المهرجان، وقررت المضي في نشاطاتها بصفة مستقلة، مثل حفلة "مارغيكو جورنغة نغا- غا"، ومعرض للفنانة كارلا ديكينز "العودة للمرسل"، كما سيتم عرض مسرحية "النحاس الأسود" التي أنتجتها شركة المسرح بيلفوار سينت، لكنها قررت عدم الحصول على الدعم المتفق عليه مسبقا من المهرجان.

وفي بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، قال مسرح "بيلفوار سنيت" إنه "التزاما بسلامة الثقافة، التي تعطي الفنانين الحرية للعمل دون خوف أو تنازل، واعترافا بانقسام المجتمع، وعدم قدرة الفنانين الفلسطينيين على المشاركة هذا العام بمهرجان سيدني، فقد اخترنا عدم قبول الدعم المالي المباشر من المهرجان".

هذا واعترفت إدارة مهرجان سيدني، في بيان بالدعوات المتكررة من الفنانين والجمهور لمقاطعة المهرجان، وهي حركة بدأت نهاية شهر ديسمبر.

وجاء في البيان: "يأمل مجلس مهرجان سيدني بشكل جماعي التأكيد على احترامه لحق كل المجموعات للتعبير عن مظاهر قلقها.. لقد قضينا وقتا مع الجماعات التي عبرت عن قلقها من التمويل، ورحبنا بفرصة التواصل معها جميعا، وسيتم احترام كل الاتفاقيات المتعلقة بالتمويل وسيتم المضي قدما بالعروض".

وأكد "احترام المجلس لقرار الفنانين الذين قرروا المقاطعة"، مشيرا إلى أن "المجلس سيقوم بمراجعة كل الممارسات المتعلقة بالتمويل من الحكومات الأجنبية والأطراف المعنية".

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