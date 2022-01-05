شؤون فلسطينية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
وقع الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي ممثلا بنائب مفوض سياسة الجوار هنريكي تروتمان، لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية بقيمة 9 ملايين يورو، منها 7 ملايين لمنطقة غزة الصناعية.

وقال اشتية: "إن هذه الاتفاقية مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، وذلك ضمن قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية، اللذان يحددان حوافز استثمارية للصناعة، وفق ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضح أن 7 ملايين يورو من المنحة مخصصة لدعم المنطقة الصناعية في غزة، التي تقع في صلب أولويات هذا البرنامج حيث نسعى لخلق فرص تشغيل لأبنائنا في القطاع، كما سيخصص مليوني يورو منها لمنطقة بيت لحم الصناعية ومنطقة أريحا الصناعية الزراعية.

وقال رئيس الوزراء: "بالإضافة إلى هذه المنح المقدمة للمستثمرين هناك حوافز وتسهيلات على جميع أنواع الضرائب والرسوم لتشجيعهم على الاستثمار".

وأضاف: "نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين وللمناطق الصناعية بشكل خاص، حيث إن هذه الاتفاقية هامة وفي وقتها، ومنسجمة مع مساعينا لإنجاح برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، وخطة التنمية الوطنية وفق استراتيجية العناقيد وسياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة، بما يسهم برفع الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل للشباب الفلسطيني".

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