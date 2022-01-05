بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، حملة التوعوية والتثقيف الخاصة بمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، والتي تهدف إلى توعية المواطنين واطلاعهم على تفاصيل ومجريات هذه المرحلة من العملية الانتخابية، وتحفيزهم على التسجيل لضمان حقهم بالمشاركة في الانتخابات كمرشحين وناخبين.وبدأت حملة التوعية بعقد سلسلة من ورش العمل واللقاءات في جميع الهيئات المحلية المشمولة بالعملية الانتخابية، ويجري فيها إطلاع المواطنين على أهمية المرحلة وإجراءات اللجنة فيها، إضافة للإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم. وذلك بالتزامن مع عمل العشرات من طواقم اللجنة على توزيع آلاف المطبوعات التوعوية المتنوعة في جميع الهيئات المحلية المقرر أن يجري فيها الاقتراع يوم 26/3/2022.وفي إطار حملة التوعية أيضاً، بدأ بث رسائل توعوية وتحفيزية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واللوحات الاعلانية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو المواطنين للتسجيل والتأكد من بياناتهم في سجل الناخبين لضمان حقهم بالترشح والاقتراع، مع التأكيد على حرص اللجنة على مواءمة كافة المطبوعات والانتاجات البصرية للأشخاص من ذوي الإعاقة.يذكر أن مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض تبدأ يوم السبت 8/1/2022 وتستمر حتى مساء الأربعاء 12/1/2022، وتفتح خلالها اللجنة عشرات مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، كما يمكن للمواطنين التسجيل والتأكد من تسجيلهم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني (www.elections.ps).