مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في "سبسطية"

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات من المستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة "سبسطية" شمال غرب مدينة نابلس بحماية مشددة من جنود الاحتلال.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إنَّ "عددًا من المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من قوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة تشهد اقتحامات متكررة للمستوطنين وجيش الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والاستيلاء على الموقع الأثري.وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما أعاق حركة مرور المركبات وتنقلهم، فيما تسمح بحركة المستوطنين بكل حرية.