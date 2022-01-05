شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في "سبسطية"

رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعات من المستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة "سبسطية" شمال غرب مدينة نابلس بحماية مشددة من جنود الاحتلال.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إنَّ "عددًا من المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من قوات الاحتلال"، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة تشهد اقتحامات متكررة للمستوطنين وجيش الاحتلال، في محاولة لفرض أمر واقع، والاستيلاء على الموقع الأثري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما أعاق حركة مرور المركبات وتنقلهم، فيما تسمح بحركة المستوطنين بكل حرية.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: شاكيد تنوي إعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

إعلام الاحتلال: شاكيد تنوي إعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بسبب (كورونا).. إغلاق سفارة فلسطين في تونس

بسبب (كورونا).. إغلاق سفارة فلسطين في تونس

هنية: نبذل جهوداً لإلزام الاحتلال بتوفير العناية للأسير ناصر أبو حميد والعمل على حريته

هنية: نبذل جهوداً لإلزام الاحتلال بتوفير العناية للأسير ناصر أبو حميد والعمل على حريته

صحيفة تكشف: لهذا السبب أفرجت إسرائيل عن الأسير أبو هواش

صحيفة تكشف: لهذا السبب أفرجت إسرائيل عن الأسير أبو هواش

طالع: البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة فتح

طالع: البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة فتح

بقيمة 9 مليون يورو.. اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لدعم المناطق الصناعية

بقيمة 9 مليون يورو.. اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لدعم المناطق الصناعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات &#34;جمع الشمل&#34;

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات "جمع الشمل"

مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتقويض الوجود المسيحي بالقدس للترويج للعالم أن الصراع ديني

مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتقويض الوجود المسيحي بالقدس للترويج للعالم أن الصراع ديني

(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

بدران: المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة

بدران: المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة

المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021

المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021

منوعات

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

الحكم على أحمد فلوكس بالسجن لعامين ..لهذا السبب

الحكم على أحمد فلوكس بالسجن لعامين ..لهذا السبب

في أول لها.. ابنة روان بن حسين تصدم الجميع بجمالها

في أول لها.. ابنة روان بن حسين تصدم الجميع بجمالها

لأول مرة.. مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة

لأول مرة.. مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة

لطفي لبيب يعلق على شائعات اعتزاله التمثيل بطريقة ساخرة

لطفي لبيب يعلق على شائعات اعتزاله التمثيل بطريقة ساخرة

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

عربي

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية