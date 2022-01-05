هنية: نبذل جهوداً لإلزام الاحتلال بتوفير العناية للأسير ناصر أبو حميد والعمل على حريته

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء والدة الأسير ناصر أبو حميد، الذي تدهورت حالته الصحية في سجون الاحتلال جراء إصابته بمرض السرطان.واستعرض هنية خلال الاتصال الوضع الصحي للأسير أبو حميد الذي يمر بمرحلة خطرة.وأشار هنية إلى بذل كل الجهود من أجل إلزام المحتل بتوفير متطلبات العناية الصحية للأسير البطل ناصر، بل والعمل من أجل حريته وإطلاق سراحه.وأكد هنية الوقوف إلى جانب الأسير ناصر وعائلته الكريمة المجاهدة التي تعد من رموز النضال الفلسطيني، فقد استشهد عبد المنعم نجل أم ناصر، فيما 4 من أبنائها داخل سجون الاحتلال يقضون أحكام المؤبد.وقال هنية: "إن هذه العائلة محل اعتزاز وفخر أمتنا جميعا"، مضيفا: "نحن ومعنا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني نتحمل مسؤوليتنا في متابعة هذه القضية".بدورها، قالت والدة الأسير أبو حميد: "نحن نعول بعد الله على المقاومة وسواعد الرجال في الإفراج عن أبنائها وجميع الأسرى، وحيث أكد رئيس الحركة أنه سيقوم بكل ما يلزم من اتصالات سياسية مع الدول بهذا الموضوع".